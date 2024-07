Législatives 2024 : il est "possible" de constituer une majorité sans LFI et le RN, juge François Bayrou

"Vous excluez les extrêmes à l'extrême gauche et à l'extrême droite et vous avez là un ensemble démocrate et républicain qui selon moi devrait se parler, se reconnaître", a souligné l'allié d'Emmanuel Macron.

François Bayrou à Pau, le 7 juillet 2024. ( AFP / GAIZKA IROZ )

Est-il possible de former une majorité pour gouverner la France sans LFI et sans le RN ? Selon le président du MoDem et allié d'Emmanuel Macron, François Bayrou, la réponse est oui, notamment parce que les partis de gauche formant la Nouvelle Union populaire, sortie en tête des législatives, ont "des attitudes et des choix politiques incompatibles entre eux".

"Cette élection n'a pas livré numériquement son verdict" , a réagi François Bayrou lundi 8 juillet sur France Inter . "Elle a livré son verdict sur une question essentielle qui était la question posée dimanche soir du premier tour : est-ce que les Français voulaient que le Rassemblement national ait la majorité absolue ? Or bien loin d'avoir la majorité absolue, en réalité c'est à un écroulement qu'on a assisté entre les deux tours", a-t-il développé.

Mais le scrutin "n'a pas rendu son verdict pour la répartition des forces", "le paysage n'est pas encore clarifié", a ajouté le président du MoDem. "Donnons nous trois jours pour voir en effet qui rassemble le plus de sièges de parlementaires" , a prôné cet allié d'Emmanuel Macron. "Il faut vérifier les chiffres, c'est-à-dire : qui est capable de constituer un ensemble ?"

Un "ensemble démocrate et républicain" ?

"Je rappelle qu'au premier tour nous avions décidé de ne pas présenter de candidats contre 75 peut-être candidats de forces politiques compatibles avec ce que nous étions (...) et que nous pensions nécessaire de protéger. On n'a pas encore parlé avec ceux-là", a expliqué le maire de Pau. "De la même manière il y a ceux que le ministère de l'Intérieur appelle divers-centre. C'est évidemment plus près de nous que qui que ce soit d'autre. Et ils sont nombreux" (6, NDLR), a-t-il ajouté.

Tous ces députés pourraient-ils constituer un ensemble supérieur en nombre de sièges au Nouveau front populaire ? "Je pense que c'est possible", a répondu François Bayrou.

Le leader centriste a souligné les divergences entre les composantes du Nouveau Front populaire. Quant à leur programme, il est "incompatible avec ce qu'un très grand nombre de Français pensent de l'avenir de la France" , "avec l'union européenne", a-t-il dit.

"Vous excluez les extrêmes à l'extrême gauche et à l'extrême droite et vous avez là un ensemble démocrate et républicain qui selon moi devrait se parler, se reconnaître, s'accepter et un jour prochain, gouverner ensemble", a conclu M. Bayrou.