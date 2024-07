( AFP / GEORGES GOBET )

Avec 38.010 entreprises artisanales créées en 2023, le secteur du nettoyage est le plus dynamique.

Un chiffre en très légère baisse. Plus de 250.000 entreprises artisanales ont été créées en France en 2023, un total en repli d'1% par rapport à l'année 2022 mais qui reste supérieur aux chiffres enregistrés avant la crise sanitaire, selon une étude publiée ce jeudi 25 juillet.

Après avoir recensé 252.550 créations d'entreprises artisanales en 2022, l'Institut supérieur des métiers (ISM) et l'assureur Maaf dénombrent 250.660 nouvelles sociétés artisanales en 2023, dans la dernière édition de leur "Baromètre de l'artisanat". Le lancement d'activités artisanales a représenté un petit quart (24%) des créations d'entreprises en France en 2023, une proportion stable sur un an. "Les évolutions sectorielles sont contrastées", commentent l'ISM et la Maaf. "Si les chiffres des créations poursuivent leur envol dans l’artisanat des services (+8%)", qui pèse à lui seul près de la moitié des créations de sociétés artisanales, "un repli sévère est observé dans l’artisanat du BTP (-8%), l’artisanat de l’alimentation (-7%) et celui de fabrication (-5%)".

Plus de 300 activités différentes

Bien que l'artisanat recouvre "plus de 300 activités différentes", les deux tiers des créations d'entreprises se concentrent dans "vingt secteurs principaux". Avec 38.010 entreprises artisanales créées en 2023, le secteur du nettoyage est le plus dynamique, devançant largement les taxis/VTC (15.390) et les soins de beauté (15.230). Malgré le léger ralentissement des créations d'entreprises artisanales en 2023, "les chiffres restent globalement à un niveau supérieur aux chiffres" d'avant la pandémie de Covid-19, "et cela dans l'ensemble des familles d'activité" (alimentation, BTP, fabrication et services), soulignent l'ISM et la Maaf.

Les auteurs du baromètre identifient tout de même un "sujet d'inquiétude" : la baisse brutale des cessions de fonds de commerce (qui sont considérées par l'ISM et la Maaf comme une forme de création d'entreprise), au nombre de 8.210 en 2023 contre 9.150 en 2022. "Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance, notamment le recul de l’activité en 2023 dans de nombreux secteurs qui a pu entraîner la frilosité des vendeurs comme des repreneurs. La hausse des taux d’intérêt bancaires est un autre frein", peut-on lire dans l'étude.

Les données du baromètre sont issues des fichiers nationaux de l'Insee et des textes publiés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), traités et exploités par l'ISM avec le soutien de la Maaf.