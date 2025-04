Leeds et Burnley reviennent officiellement en Premier League !

L’ascenseur fonctionne parfaitement.

Relégués la saison passée, Leeds et Burnley ont officialisé leur retour en Premier League ce lundi lors de la 44e journée de Championship. Les Peacocks ont aligné une quatrième victoire consécutive et atomisé Stoke City dans l’après-midi avec un quadruplé de Joel Piroe (6-0). Joshua Guilavogui, Illan Meslier et consorts ont donc regardé le choc entre leur dauphin, Burnley, et le troisième, Sheffield United , en sachant qu’ils seraient promus si les Blades ne l’emportaient pas. Les planètes se sont alignées puisque les Clarets se sont imposés grâce à un doublé de Josh Brownhill (2-1). Avec 94 points chacun , Leeds et Burnley sont désormais assurés d’évoluer en Premier League en 2025-2026.…

QB pour SOFOOT.com