Lee Jae-myung dit avoir demandé à Xi Jinping de jouer les médiateurs avec la Corée du Nord

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré mercredi que d'importants progrès avaient été réalisés pour rétablir la confiance avec Pékin, ajoutant avoir demandé à son homologue chinois Xi Jinping de jouer un rôle de médiateur dans les efforts de Séoul pour dialoguer avec la Corée du Nord.

S'exprimant à Shanghaï devant des journalistes sud-coréens dans le cadre d'une visite d'Etat en Chine, au cours de laquelle il s'est entretenu avec Xi Jinping plus tôt cette semaine, Lee Jae-myung a déclaré que le président chinois avait souligné que de la patience était nécessaire à l'égard de la Corée du Nord.

Le président sud-coréen a ajouté avoir détaillé auprès de Xi Jinping les efforts déployés par Séoul - jusqu'à présent en vain - pour renouer le dialogue avec Pyongyang et améliorer les relations entre les deux voisins. Il a indiqué avoir demandé à son homologue chinois de jouer un rôle de médiateur pour la paix dans la péninsule coréenne.

"Le président Xi a reconnu nos efforts jusqu'à présent et a déclaré que de la patience était nécessaire", a dit Lee Jae-myung.

Il s'agissait de la deuxième rencontre entre les présidents sud-coréen et chinois en moins de trois mois, sur fond de volonté de Séoul d'ouvrir une "nouvelle phase" dans ses relations avec Pékin après plusieurs années de liens glaciaux.

Rétablir la confiance et le respect entre des pays prend du temps, a déclaré Lee Jae-myung, rapportant que Xi Jinping avait souligné auprès de lui que "parler est facile, mais que l'action n'est pas si simple".

Le président sud-coréen a fait savoir qu'il avait dit au président chinois que les relations diplomatiques étaient par nature complexes, avec la nécessité de trouver un équilibre entre les principaux intérêts nationaux de chacun.

Lee Jae-myung a dit espérer que les tensions récentes entre le Japon et la Chine pourraient être résolues. Séoul, a-t-il ajouté, considère ses liens avec Tokyo aussi importants que ceux avec Pékin.

(Jack Kim et Joyce Lee à Séoul; version française Jean Terzian)