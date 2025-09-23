Lecornu gèle les frais de communication de l'Etat, veut les réduire de 20% en 2026

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mardi suspendre cette année, au nom d'un Etat "efficace", les nouveaux frais de communication des ministères, opérateurs publics et agences de l'Etat, avec pour objectif de les réduire de 20% l'an prochain.

Le Premier ministre, qui prépare un projet de budget contraint compte tenu de l'ampleur de la dette et des déficits, entend ainsi "rationaliser les dépenses publiques" et "garantir que chaque euro dépensé soit utile pour rendre le service public aux Français", précise un communiqué de ses services.

En 2024, ces dépenses de communication s'étaient élevées à 440 millions d'euros. Leur gel pour la fin de l'année représente donc une économie d'au moins 50 millions d'euros, selon Matignon.

Sur proposition de la mission nommée "Etat efficace" lancée vendredi, Sébastien Lecornu a "décidé de suspendre, à compter de ce jour et jusqu'à la fin de l'année 2025, l'engagement de toute nouvelle dépense de communication par les ministères, les opérateurs et agences de l'État", dit le communiqué.

Ne seront pas concernés par cette mesure "les campagnes liées à la santé publique et aux recrutements de la fonction publique", ainsi que "les projets déjà engagés – c'est-à-dire ayant fait l'objet de contrats signés".

Pour l'an prochain, la mission "Etat efficace" rattachée à Matignon a lancé une "revue générale des dépenses de communication" de l'État et de ses opérateurs afin de "définir les priorités en matière de communication publique", qui "permettra une réduction de 20% des dépenses de communication" de l'Etat dans le budget pour 2026 par rapport au budget pour 2025.

Outre leur réduction, les moyens de communication de l'Etat "devront être affectés aux politiques publiques ayant un impact direct pour les citoyens", ajoute Matignon.