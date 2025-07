Leandro Paredes accueilli en héros par les supporters de Boca Juniors

Tu sais que tu es fan de Leandro Paredes quand… tu es supporter de Boca.

La Coupe du monde des clubs décevante de la part de Boca Juniors a été rapidement oubliée. L’heure est plutôt à la fête à Buenos Aires pour fêter le retour d’un enfant prodige. Après 11 ans d’exil en Europe, entre l’Italie, la Russie et la France, Leandro Paredes a décidé de remettre le maillot Bleu et Or de son club formateur et a donc été accueilli comme il se doit par la Bombonera.…

EL pour SOFOOT.com