Le Wisconsin signale le décès d'un nourrisson lié à une épidémie de rougeole

Le département des Services de santé du Wisconsin a annoncé jeudi qu'un nourrisson était décédé dans le cadre de l'épidémie de rougeole qui sévit actuellement dans l'État.

Le médecin légiste a désigné la rougeole comme cause immédiate du décès, a précisé le département, qui s'est abstenu de divulguer davantage de détails afin de préserver la vie privée de la famille.

Ce décès survient alors que les États-Unis sont confrontés au plus grand nombre de cas de rougeole depuis des décennies, alimenté par des épidémies dans plusieurs États et par la baisse des taux de vaccination des enfants dans certaines communautés.

Au 3 novembre, le Wisconsin avait signalé 431 cas répartis dans 13 comtés, dont neuf personnes hospitalisées en raison de symptômes graves.

"C'est le plus grand nombre de cas de rougeole que nous ayons observé dans le Wisconsin depuis plus de 35 ans", a déclaré Ryan Westergaard, épidémiologiste de l'État, lors d'une conférence de presse.

"Les 431 cas que nous avons identifiés constituent très certainement une sous-estimation. Toutes les personnes infectées ne sont pas testées ni signalées aux autorités de santé publique", a-t-il ajouté.

Les responsables sanitaires de l'État ont indiqué avoir collaboré avec les services de santé locaux et tribaux pour faire face à cette épidémie grâce au suivi des cas, aux tests de dépistage et aux campagnes de vaccination.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a précisé que le Centre national des statistiques de santé vérifie la date du décès et si la rougeole a été mentionnée comme cause sous-jacente. Une fois ces informations vérifiées, le décès sera répertorié sur le site web du CDC, a indiqué l'agence.

Mercredi, les autorités sanitaires de Pennsylvanie ont signalé le sixième décès lié à la rougeole dans l'État cette année. De son côté, l'État de New York a signalé son premier décès d'un enfant lié à la rougeole en début de semaine.

Toutefois, le CDC a recensé quatre décès liés à la rougeole cette année, sans toutefois préciser les États où ils se sont produits.

Cet écart dans les chiffres fait suite à un changement de politique sous l'impulsion du secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr.: le CDC s'appuie désormais sur les données de mortalité du Centre national des statistiques de santé (NCHS) pour recenser les décès dus à la rougeole, remplaçant ainsi les chiffres fournis auparavant par les départements de la santé des États.

Le CDC collabore également avec le Conseil des épidémiologistes des États et des territoires afin d'élaborer une définition standardisée des cas de décès liés à la rougeole, dans le but de favoriser une classification et une déclaration cohérentes entre les différentes juridictions, a indiqué le HHS.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Siddhi Mahatole