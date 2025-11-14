 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le vote sur la partie "recettes" du budget 2026, prévu lundi, est reporté
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 14:16

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu assiste à la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu assiste à la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris

Le vote solennel sur la partie "recettes" du projet de loi de finances 2026 n'aura pas lieu lundi à 15h00 (14h00 GMT) comme prévu, a-t-on appris vendredi de sources parlementaires, alors que le gouvernement a décidé de suspendre les débats à l'Assemblée nationale ce week-end en dépit d'un calendrier déjà très serré.

Une nouvelle date pour le vote sera arrêtée en conférence des présidents mardi, a-t-on précisé dans l'entourage du ministre chargé des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous.

Les députés ont repris jeudi l'examen de la première partie du budget 2026 - le volet "recettes". Les débats devaient se poursuivre tout au long du week-end mais Laurent Panifous a annoncé tard jeudi soir que les élus ne siégeraient finalement pas samedi et dimanche.

"Nous devons tenir compte de la fatigue qui existe chez les députés", a expliqué le ministre dans l'hémicycle, provoquant la colère des élus de gauche.

"Honte à ceux qui veulent nous empêcher de voter sur le budget de l’Etat comme ils nous ont empêché de voter sur le budget de la Sécurité sociale", a dénoncé sur X la cheffe de file des députés La France insoumise (LFI) Mathilde Panot, évoquant l'absence de vote solennel.

Les députés devaient voter lundi sur la première partie du PLF avant d'entamer l'examen du volet "dépenses" sur lequel ils doivent se prononcer avant le 23 novembre, date butoir pour transmettre le texte au Sénat.

"Je vais demander officiellement au gouvernement la garantie que si nous n’avons pas fini dimanche 23 novembre à minuit l’examen du PLF, il s’engage à retarder de 24 heures la transmission au Sénat afin de nous en laisser le temps", a réclamé le député LFI et président de la Commission des finances, Eric Coquerel.

De son côté, le député Rassemblement national (RN) Jean-Philippe Tanguy a défendu vendredi la suspension des débats.

"Même pour finir la première partie du budget, il faut au moins 100 heures, plutôt 120, donc de toute façon ça ne tient même pas dedans. Donc en fait, on va s'épuiser, on va épuiser nos équipes", a-t-il dit sur BFMTV/RMC.

"La situation est telle, qu'en fait on n'arrivera pas à la fin du texte (...). Les partis majoritaires ont déposé tellement d'amendements qu'on ne peut pas y arriver", a-t-il ajouté.

Jeudi soir dans l'hémicycle, Laurent Panifous a indiqué que 1.900 amendements restaient à examiner et évoqué 80 heures de travail supplémentaires la semaine prochaine sur ce texte.

"Une petite pause, ça va faire du bien à tout le monde", a estimé Jean-Philippe Tanguy.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Blandine Hénault, édité par Benjamin Mallet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:27

    Sale pays quand j’écoute certains intervenants de LCI dégueulant leur propagande infâme anti retraités comme ce pauvre type de renaud pari !!!! il me donne la ger be cette grande gu eu le !!!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Le fonds RedBird renonce à acheter le quotidien britannique The Telegraph
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.11.2025 15:01 

    Le fonds américain RedBird a annoncé vendredi renoncer à acquérir le quotidien britannique The Telegraph pour 500 millions de livres (565 millions d'euros), replongeant la prestigieuse publication conservatrice dans l'incertitude. "RedBird a retiré aujourd'hui ... Lire la suite

  • Des volutes de vapeur s'échappent de la centrale électrique au gaz d'Hamborn et de la cokerie situées près du haut fourneau Schwelgern, sur le site du groupe industriel allemand ThyssenKrupp à Duisbourg (ouest de l'Allemagne), le 14 octobre 2024. ( AFP / INA FASSBENDER )
    Électricité : l'Allemagne fixe un tarif réduit pour l’industrie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 14.11.2025 14:52 

    Pendant trois ans, Berlin bénéficiera d’un tarif préférentiel de l’électricité d’environ cinq centimes d’euros par kilowattheure, annonce le chancelier Friedrich Merz. De 2026 à 2028, l'industrie allemande va bénéficier d'un tarif réduit attendu à "environ cinq ... Lire la suite

  • Des personnes font la queue devant le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant asiatique du commerce en ligne Shein, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Les ouvertures de boutiques Shein en région repoussées par le BHV
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:39 

    Le BHV repousse les ouvertures des magasins Shein en région, le patron des grands magasins assurant vouloir simplement "faire mieux", et promettant que ces boutiques verront le jour malgré les multiples critiques et procédures judiciaires visant la plateforme asiatique. ... Lire la suite

  • Louis Schweitzer, à Paris le 9 novembre 2018. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, l'homme qui a transformé Renault, est décédé
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:35 

    Patron emblématique du constructeur automobile Renault pendant 13 ans, mais aussi ex-directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon et haut fonctionnaire éclectique, Louis Schweitzer est décédé jeudi 6 novembre à 83 ans, après avoir durablement transformé la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank