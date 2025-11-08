Le vice-président taïwanais effectue un déplacement en Europe

(Actualisé avec précisions)

Le vice-président taïwanais Hsiao Bi-khim s'est rendu vendredi en Belgique où il a participé à une réunion avec des parlementaires.

Bien que des ministres taïwanais des Affaires étrangères se soient parfois rendus en Europe ou dans d'autres pays n'ayant pas de liens diplomatiques officiels avec l'île, il est rare qu'un haut responsable comme le vice-président effectue un tel déplacement.

Hsiao Bi-khim s'est exprimé lors du sommet annuel de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, organisé au Parlement européen à Bruxelles.

La mission chinoise auprès de l'Union européenne a déclaré samedi lors d'un point presse que le déplacement de Hsiao Bi-khim constituait "une grave violation du principe d'une seule Chine, une grave interférence dans les affaires internes de la Chine et sape grandement la confiance mutuelle (qui existe) entre la Chine et l'UE".

Taïwan, que la Chine considère comme une province rebelle, n'a aucune relation diplomatique avec des pays européens, à l'exception du Vatican.

Pékin considère l'île, gouverné démocratiquement, comme une partie intégrante de son territoire, malgré les vives objections du gouvernement de Taipei, et n'exclut pas de la ramener dans son giron par la force.

(Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)