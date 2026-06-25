Le Venezuela frappé par deux séismes quasi simultanés, un lourd bilan redouté

* Deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 en moins d'une minute

* L'USGS craint des milliers de morts

* Des dizaines de bâtiments effondrés

* "Un film d'horreur", dit une habitante

(Actualisé avec bilan §§ 1 et 11)

par Vivian Sequera et Mayela Armas

Deux puissants séismes de magnitude 7,2 et 7,5 survenus à quelques secondes d'intervalle ont frappé mercredi le Venezuela, faisant au moins 164 morts et près d'un millier de blessés, selon un bilan avancé jeudi par la présidente par intérim Delcy Rodriguez.

Sur la base de ses modèles de prévision, l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS) craint des milliers de morts, avec une probabilité élevée d'un bilan supérieur à 10.000 décès.

Des dizaines d'immeubles se sont effondrés à Caracas et dans ses environs.

L'épicentre de la première secousse a été localisé à environ 160 km à l'ouest de la capitale. La deuxième s'est produite moins d'une minute plus tard, selon l'USGS.

De nombreuses répliques ont été enregistrées dans les heures qui ont suivi.

Sur des vidéos, on peut voir des secouristes fouiller à la tombée de la nuit les décombres d'un immeuble effondré à Caracas, tandis que des habitants paniqués réclament de l'aide pour leurs proches susceptibles d'être pris au piège sous les amas de béton et d'acier. Des images montrent aussi des survivants hébétés évacués par les secours, certains sur des brancards.

"Quand nous sommes descendus, la scène ressemblait à un film d'horreur", a dit Maria Alejandra, habitante d'un immeuble voisin, qui n'a pas voulu donner son nom de famille.

"Nous avons dû escalader les décombres et tout. (...) De cet immeuble, je n'ai vu qu'une famille sortir", a-t-elle ajouté.

"UNE VÉRITABLE TRAGÉDIE", DIT LA PRÉSIDENTE PAR INTERIM

Delcy Rodriguez a déclaré que les premiers bilans ne tenaient pas compte des victimes dans l'Etat de La Guaira, le plus durement touché près de Caracas et où se trouve l'aéroport international de la capitale, qui a été fermé.

"Des dizaines de bâtiments se sont effondrés et nous effectuons actuellement des efforts de secours très intenses pour sauver autant de vies que Dieu nous permettra d'en sauver", a-t-elle déclaré dans une allocution à la télévision publique, évoquant une "véritable tragédie".

Un site internet créé pour retrouver des personnes disparues et relayé sur X par des dirigeants de l'opposition, dont beaucoup vivent en exil, recensait plus de 10.000 noms à 05h40 locales (09h40 GMT).

De nombreux Vénézuéliens étaient chez eux en ce mercredi férié lorsque les séismes ont frappé dans l'après-midi.

"Il y a eu un fracas très puissant. Les choses tombaient dans la maison, les bocaux dans le réfrigérateur. Je n'avais jamais connu rien de tel", a dit Coro Martinez, 56 ans, qui habite dans l'est de Caracas.

Delcy Rodriguez a déclaré que les autorités se concentraient sur les opérations de secours, avec notamment l'arrivée attendue de renforts envoyés par d'autres pays, dont elle a remercié les dirigeants, notamment le président américain Donald Trump.

LES USA PRÊTS À AIDER, DIT TRUMP

Ce dernier, qui a ordonné la capture début janvier du président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une opération commando en plein coeur de Caracas, a déclaré que les Etats-Unis se tenaient prêts à venir en aide au Venezuela.

"Les deux importants séismes qui viennent de frapper le grand peuple du Venezuela sont d'une ampleur considérable et ont fait un nombre effroyable de morts", a-t-il dit sur son réseau social.

Les dirigeants du Salvador, de République dominicaine, du Brésil et d'Espagne ont proposé l'aide de leur pays tandis que le département d'Etat américain a dit être en contact avec les autorités vénézuéliennes.

Une alerte au tsunami a été émise avant d'être levée.

Les habitants de Caracas, dont certains gardent le souvenir d'un séisme meurtrier de magnitude 6,3 survenu en 1967, se sont précipités dans les rues lorsque les immeubles se sont mis à trembler.

"Dès que ça a commencé, on a entendu des gens hurler", a dit Astrid Ramirez, une habitante de l'ouest de Caracas âgée de 41 ans. "Tout le monde a dévalé les escaliers."

Maria Romero, une retraitée de 80 ans habitant dans le sud de la capitale, raconte que la police l'a aidée à sortir de chez elle. "Ce séisme était horrible, encore pire que celui de 1967", a-t-elle dit.

Les équipes de nuit ont été doublées à l'Hôpital de Clinicas de Caracas pour prendre en charge les victimes, a dit un employé. Les écoles ont été fermées jusqu'à la fin de la semaine.

Le Venezuela se trouve dans une zone sismique active, à la conjonction des plaques Caraïbe et Amérique du Sud.

On estime que 30.000 personnes ont été tuées en 1812 lorsqu'un puissant séisme a dévasté les villes de Merida et de Caracas, selon l'USGS.

Les infrastructures pétrolières du pays ne semblent pas avoir été affectées par les secousses de mercredi.

(Vivian Sequera et Mayela Armas, avec Deisy Buitrago et Reuters TV à Caracas, Tibisay Romero à Valencia, Keren Torres à Barquisimeto, Tathiana Ortiz à San Cristobal, Mariela Nava à Maracaibo, Marianna Parraga et Sheila Dang à Houston, Fabian Cambero à Santiago et Ana Isabel Martinez à Mexico, rédigé par Kylie Madry et Julia Symmes Cobb; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)