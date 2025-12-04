Le Vatican repousse l'accès des femmes au diaconat

Une commission du Vatican s'est exprimée contre l'autorisation pour les femmes catholiques de servir comme diacres, maintenant la pratique d'un clergé exclusivement masculin, selon un rapport remis au pape Léon XIV et publié jeudi.

La commission, par sept voix contre une, a estimé que les recherches historiques et l'investigation théologique "excluent la possibilité" d'autoriser les femmes à exercer la fonction de diacre pour l'instant, tout en recommandant de poursuivre l'étude de la question.

Le rapport indique que l'évaluation du groupe est solide, mais ne permet pas de formuler pour l'heure un "jugement définitif".

Le pape François avait institué deux commissions pour étudier la possibilité pour les femmes de devenir diaconesses catholiques, qui, comme les prêtres, sont ordonnées mais ne peuvent célébrer la messe.

Le pape Jean-Paul II avait interdit en 1994 aux femmes de devenir prêtres, sans aborder spécifiquement la question des diaconesses.

Les partisans de la réforme invoquent des preuves que des femmes ont exercé la fonction de diacre dans les premiers siècles de l'Église. Une femme, Phoebé de Cenchrée, est mentionnée comme diaconesse dans l'une des lettres de l'apôtre Saint Paul.

(Joshua McElwee; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)