Le Vatican n'intégrera pas le "Conseil de la Paix" de Trump

Le Vatican n'intégrera pas le "Conseil de la Paix" du président américain Donald Trump, a annoncé mardi le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat du Saint-Siège.

Donald Trump avait invité au mois de janvier le pape Léon XIV, premier pape américain, à rejoindre son initiative.

Le Saint-Siège "ne participera pas au Conseil de la Paix en raison de sa nature particulière, qui n'est évidemment pas celle des autres Etats", a dit Pietro Parolin.

"Une préoccupation est qu'au niveau international ce soit avant tout l'Onu qui gère ces situations de crise", a-t-il dit. "C'est l'un des points sur lesquels nous avons insisté."

La création du Conseil de la paix a été approuvée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre du plan de l'administration Trump visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. La première réunion officielle se tiendra jeudi à l'Institut Donald J. Trump pour la paix. Des délégations de plus de 20 pays, y compris des chefs d'Etat, devraient y participer.

Même s'il s'est démarqué de son prédécesseur François par un style plus discret et moins politique, Léon XIV a plusieurs fois déploré le sort des Palestiniens et déclaré l'an dernier à des journalistes que la création d'un Etat palestinien demeurait la seule solution pour une paix durable au Proche-Orient.

(Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)