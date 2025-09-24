 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le typhon Ragasa fait 17 morts à Taïwan, vols annulés à Hong Kong
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 12:23

(Actualisé avec dernier bilan)

par Yimou Lee, Fabian Hamacher et Ann Wang

Les habitants de Guangfu, dans l'est de Taïwan, où les inondations provoquées par le typhon Ragasa ont déjà causé la mort de 17 personnes, se sont réfugiés dans des abris mercredi, craignant une nouvelle catastrophe, alors que le Premier ministre Cho Jung-tai a demandé une enquête sur les erreurs commises lors de l'émission des ordres d'évacuation.

La région de Taïwan, fréquemment traversée par des typhons, dispose normalement d'un mécanisme très avancé de gestion des catastrophes naturelles.

Cependant, de nombreux habitants de Guangfu, dans la région de Hualien fréquentée par les touristes, ont déclaré qu'ils n'avaient pas été suffisamment avertis lorsque les pluies torrentielles ont fait déborder le lac mardi.

Selon Cho Jung-tai, la priorité immédiate était de retrouver les personnes toujours portées disparues - un nombre passé de 152 à 17 après sa prise de parole - mais que des questions restaient en suspens.

"(...) nous devons enquêter sur les raisons pour lesquelles les ordres d'évacuation n'ont pas été exécutés dans les zones désignées", a-t-il déclaré aux journalistes à Guangfu.

"Il ne s'agit pas d'attribuer des responsabilités, mais de découvrir la vérité", a-t-il ajouté.

Le lac de barrage, formé par des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies dans l'est de l'île, peu peuplé, est sorti de son lit et a projeté un mur d'eau dans Guangfu.

Mercredi, alors que les pluies se poursuivaient de manière intermittente à Hualien, les voitures de police ont fait retentir les sirènes pour signaler une nouvelle alerte aux inondations à Guangfu, tandis qu'habitants et sauveteurs criaient : "Les eaux montent, courez vite."

Le chef adjoint du centre de commandement des catastrophes, Huang Chao-chin, a déclaré qu'avec la diminution des précipitations et la majeure partie de l'eau du lac déjà libérée, il ne s'attendait pas à ce que les inondations massives de mardi se répètent.

Lamen Panay, conseillère municipale de Hualien, a déclaré que les demandes d'évacuation du gouvernement avant l'inondation n'avaient pas été obligatoires.

Faisant référence aux conseils donnés aux habitants de se diriger vers les étages supérieurs, elle a déclaré : "Ce à quoi nous étions confrontés n'était pas quelque chose qu'une 'évacuation verticale' pouvait résoudre".

Le typhon Ragasa, le plus puissant en date cette année, approchait mercredi de Hong Kong, entraînant l'annulation de vols en provenance du Japon, de Chine, du Cambodge, d'Europe d'Australie et d'autres pays, selon les données de Flightradar24.

La majorité de la flotte d'avions d'affaires basée dans la ville a également quitté le territoire avant la tempête, d'après le Hong Kong Business Aviation Centre.

Tous les atterrissages et décollages à Hong Kong, l'aéroport le plus fréquenté au monde pour le fret et le neuvième pour le trafic international de passagers, ont été annulés pendant 36 heures à compter de mardi soir.

Hong Kong a émis mercredi matin le signal d'alerte typhon 10, son niveau maximal.

(Reportage Yimou Lee, Fabian Hamacher et Ann Wang, rédigé par Ben Blanchard ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Environnement
