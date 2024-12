Le turc Baykar, spécialiste des drones, rachète l'italien Piaggio Aerospace

L'Italie a donné vendredi son feu vert au rachat du groupe Piaggio Aerospace, qui était depuis six ans sous tutelle de l'Etat car en difficultés financières, par le groupe turc Baykar, spécialiste dans la fabrication des drones.

( BAYKAR DEFENSE / HANDOUT )

Piaggio Aerospace est une entreprise qui projette et construit des avions et des moteurs d'avions et elle avait demandé en novembre 2018 sa mise en faillite avant d'être placée sous tutelle de l'Etat qui avait nommé trois commissaires chargés de gérer la société.

Trois offres avaient été déposées pour le rachat de Piaggio Aerospace et les commissaires "ont estimé que celle de Baykar était la plus appropriée pour garantir les intérêts des employés, des créditeurs et pour relancer les perspectives industrielles du groupe", indique le ministère des Entreprises dans un communiqué.

Le montant de la transaction n'a pas été rendu public.

Baykar s'est pour sa part "engagé à maintenir et renforcer aussi bien les activités de production d'avions, y compris les services de support technique, logistique et de formation, que les activités d'entretien des moteurs et de production d'éléments du moteur", selon la même source.

"Après six années d'attente, nous redonnons un avenir à Piaggio Aerospace, un bien stratégique pour notre pays, avec une perspective de production à long terme, sauvegardant ses installations et sa main d'oeuvre", s'est félicité le ministre italien des Entreprises Adolfo Urso.

Piaggio Aerospace est surtout connu dans l'industrie aéronautique pour la production de avions d'affaires P.180 Avanti, connus comme "les Ferrari du ciel", et de moteurs d'avion.

L'entreprise joue également un rôle stratégique dans l'industrie de la défense italienne grâce à ses services de maintenance, de réparation et de révision.

Baykar est pour sa part un géant mondial dans la production de divers types de drones (UAV).