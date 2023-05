Le « trimestre anti-inflation » prolongé au-delà du 15 juin

Le dispositif joue les prolongations. Mercredi 3 mai, le ministre de l'Économie a annoncé que le « trimestre anti-inflation » allait être prolongé au-delà du 15 juin, sans préciser de nouvelle date. Selon le membre du gouvernement, la mesure qui permet aux distributeurs de proposer une sélection de produits à prix réduits est efficace, a-t-il estimé sur France Info. « Nous voulons avec les distributeurs prolonger l'opération pour que les distributeurs continuent de s'engager sur la baisse d'un certain nombre de prix », a indiqué le ministre français au cours de l'interview.

Selon lui, ces derniers « sont d'accord pour prolonger les opérations au-delà du 15 juin », même s'il reste à « déterminer précisément ensemble la forme ».

Un « trimestre anti-inflation » dans les supermarchés

Pour tenter d'éteindre l'incendie de l'inflation sur les prix alimentaires, le gouvernement avait annoncé début mars une opération commerciale baptisée « trimestre anti-inflation ». Cette opération, qui devait s'étaler entre le 15 mars et le 15 juin, consiste à laisser les enseignes de la grande distribution choisir librement une sélection de produits sur lesquels elles s'engagent à proposer « le prix le plus bas possible » en rognant sur leurs marges. « Il marche le trimestre anti-inflation », s'est félicité Bruno Le Maire, affirmant qu'un certain nombre de produits ont vu leur prix baisser de 5 à

