Le Trésor américain recrute Judy Shelton comme conseillère de Bessent, selon CNBC

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Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a engagé Judy Shelton, ancienne candidate du président Donald Trump au Conseil de la Réserve fédérale, en tant que conseillère, a rapporté vendredi la chaîne CNBC.

Le Trésor a déclaré à CNBC que Mme Shelton conseillerait M. Bessent en matière de politique monétaire, “en mettant particulièrement l'accent sur l'évaluation de la situation financière en Chine”.