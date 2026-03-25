Le transporteur maritime chinois Cosco annonce une reprise partielle des réservations de fret vers le Golfe

Un navire du transporteur chinois COSCO en attente de traversée du canal de Panama le 13 mars 2026 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Le géant chinois du transport maritime Cosco a annoncé mercredi reprendre les réservations de conteneurs de fret à destination de la plupart des pays du Golfe.

Cette reprise "avec effet immédiat" s'applique aux conteneurs de fret "général" à destination des Emirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, du Qatar, du Koweït et de l'Irak, dit Cosco dans un communiqué. La liste ne comprend donc pas l'Iran.

Cosco a annoncé le 4 mars suspendre ses services vers et en provenance du Golfe, comme d'autres groupes de transport maritime, à cause de la guerre au Moyen-Orient et de son impact sur le trafic dans le détroit d'Ormuz, voie stratégique par laquelle transite en temps normal un cinquième du pétrole et du gaz mondial.

Le communiqué de mercredi n'évoque pas le fret en provenance de la région, ni le transport d'hydrocarbures alors que Cosco opère l'une des plus grandes flottes de pétroliers au monde.

Cette reprise des réservations "ainsi que le transport effectif sont susceptibles de changer en raison de la volatilité de la situation dans la région du Moyen-Orient", prévient Cosco.

L'annonce faite par le groupe public chinois basé à Shanghai intervient après les assurances données par l'Iran selon lesquelles les navires "non hostiles" pouvaient emprunter en sécurité le détroit d'Ormuz, bloqué par les forces iraniennes.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a donné ces assurances dans un communiqué transmis à l'Organisation maritime internationale et daté de dimanche, selon l'OMI.

Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a entendu les mêmes assurances de la part de son homologue iranien Abbas Araghchi au cours d'un entretien téléphonique mardi, selon un communiqué officiel.