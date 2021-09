Le train à hydrogène se met à rouler en France

Le développement du train à hydrogène accélère en France. Ce lundi, Alstom, qui ambitionne de devenir « le leader de la mobilité verte et intelligente », a fait rouler pour la première fois en France Le Coradia iLint au centre d'essai ferroviaire de Valenciennes. Il s'agit du premier train de passagers au monde alimenté par une pile à hydrogène, qui produit de l'énergie électrique pour la traction. Peu bruyant et émettant seulement de la vapeur d'eau et de l'eau condensée sur son passage, ce train régional à zéro émission doit équiper en 2025 quatre régions françaises (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie), tandis que la région Centre-Val-de-Loire veut le tester dès l'année prochaine entre Tours et Loches (Indre-et-Loire). Ces trains sont financés aux deux tiers par les régions et un tiers par l'État.

Ils sont destinés à remplacer les trains diesel sur les lignes non électrifiées. Assemblé à Salzgitter, en Allemagne, et doté d'une autonomie comprise entre 800 et 1 000 kilomètres, le modèle iLint est équipé de piles à combustible qui transforment l'hydrogène stocké sur le toit en électricité et lui permettent de rouler sans aucune émission polluante. Mais il s'agit encore de technologies utilisant de « l'hydrogène gris », issu des énergies fossiles, par opposition à « l'hydrogène vert », issu d'énergies renouvelables, nettement plus cher et

