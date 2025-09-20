Le trafic aérien européen perturbé par une cyberattaque

Une cyberattaque visant un fournisseur de services des systèmes d'enregistrement et d'embarquement a perturbé les opérations dans plusieurs aéroports européens samedi, entraînant notamment des retards et des annulations de vols à Bruxelles et Berlin, ont déclaré les opérateurs.

L'attaque a rendu les systèmes automatisés inopérants, ne permettant que des procédures manuelles d'enregistrement et d'embarquement, selon Brussels Airport.

"Cette situation a un impact important sur le programme des vols et entraînera malheureusement des retards et des annulations de vols", dit l'opérateur dans un communiqué publié sur son site internet.

"Le prestataire travaille activement sur le problème et s'efforce de le résoudre dans les meilleurs délais", ajoute-t-il.

Selon la chaîne belge RTBF, au moins neuf vols ont été annulés jusqu'à présent à Bruxelles, où quelque 35.000 passagers étaient attendus samedi.

L'aéroport de Berlin a fait état de difficultés similaires, avec un temps d'enregistrement sensiblement allongé.

(Tangi Salaün)