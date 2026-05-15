Le trafic aérien à Helsinki brièvement suspendu en raison de drones

(Actualisé tout du long avec précisions, reprise du trafic aérien)

Les autorités finlandaises ont déclaré vendredi matin que l'alerte concernant la présidence suspecte de drones dans la région de Helsinki était levée, tandis que le trafic aérien à l'aéroport de la capitale finlandaise a repris après avoir été suspendu pendant trois heures.

"Le danger est écarté. Les gens peuvent aller en toute sécurité au travail et à l'école", a écrit la ministre de l'Intérieur, Mari Rantanen, sur le réseau social X.

Un peu plus tôt, le Premier ministre Petteri Orpo avait déclaré que les autorités prenaient des mesures et avait invité la population à se tenir informée. "Les forces de défense ont renforcé leurs capacités de surveillance et de réponse", a-t-il dit sur le réseau social X.

D'après la télévision publique, des avions de chasse ont été déployés pour répondre à la situation.

(Terje Solsvik à Oslo; version française Jean Terzian)