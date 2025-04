information fournie par So Foot • 13/04/2025 à 23:24

Le torchon brûle à Montpellier

Le chemin de croix est encore bien long pour le MHSC.

Champion de France en 2012, Montpellier file tout droit vers la Ligue 2 et ne le fera pas sans se faire remarquer. Après l’éviction de Jean-Louis Gasset la semaine dernière et l’intronisation de Zoumana Camara, le match perdu sur tapis vert contre Saint-Étienne à cause des ultras, voilà que le président, Laurent Nicollin, est en train de se mettre son vestiaire à dos . Après une énième défaite à Angers, la dixième consécutive , ce dernier s’est montré très vindicatif au micro de DAZN, notamment envers ses joueurs en vue de la saison prochaine.…

JF pour SOFOOT.com