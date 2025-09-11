Le Tibre pourrait être baignable d’ici cinq ans, selon le maire de Rome

Le maire de Rome a annoncé jeudi un plan pour rendre le Tibre baignable pour le public d'ici cinq ans, une initiative qui fait écho à un projet similaire pour la Seine à Paris.

En juillet, les autorités françaises ont rouvert la Seine à la baignade pour la première fois depuis 1923, après une vaste opération de nettoyage motivée par l'organisation des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Le maire de Rome, Roberto Gualtieri, a déclaré avoir mis en place un groupe de travail mandaté, ouvert aux autorités nationales et régionales.

"Nous sommes heureux d'avoir déjà établi qu'il s'agit d'un objectif tout à fait réalisable: d'ici cinq ans, nous pourrons nous baigner dans le Tibre", a déclaré Roberto Gualtieri lors d'une visite à l'exposition universelle d'Osaka, au Japon.

Il a ajouté qu’il n’existait pas encore d’estimation du coût éventuel mais qu’il serait probablement inférieur au montant de 1,4 milliard d’euros dépensé pour nettoyer la Seine à Paris, compte tenu des niveaux de pollution plus faibles dans le Tibre.

Les Romains pouvaient se baigner dans le Tibre jusqu’aux années 1960, lorsque les premières restrictions ont été mises en place en raison de la pollution.

La baignade y est actuellement interdite, sous peine d'amendes pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros, mais une tradition populaire perdure qui consiste à plonger dans le fleuve depuis l'un des ponts de Rome le jour de l'An.

Dans le cadre d’une vaste rénovation urbaine cette année, la

municipalité de Rome a nettoyé les berges du Tibre afin de les rendre plus attrayantes pour les habitants et les touristes.

