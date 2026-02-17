Le Texas intente un procès à TP-Link en invoquant l'accès du gouvernement chinois à ses appareils

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du procureur général du Texas, les détails de l'action en justice, les paragraphes 3 et 5-6)

Le Texas a intenté une action en justice contre TP-Link Systems pour avoir commercialisé ses appareils de réseau de manière trompeuse et avoir permis à Pékin d'accéder aux appareils des consommateurs américains, a déclaré mardi le procureur général de l'État.

"En dépit de ses revendications en matière de confidentialité et de sécurité, les produits de TP-Link ont été utilisés par des entités de piratage parrainées par l'État (chinois) pour lancer de multiples opérations de cyberattaques contre les États-Unis", a déclaré le procureur général du Texas, Ken Paxton, dans un communiqué de presse annonçant l'action en justice.

"La quasi-totalité des pièces de ses produits étant importées de Chine, la tromperie délibérée de TP-Link à l'égard des Texans concernant la nationalité, la confidentialité et les capacités de sécurité de ses appareils de réseau n'est pas seulement illégale - elle constitue également une menace pour la sécurité nationale qui permet la surveillance et l'exploitation secrètes des consommateurs texans", a-t-il ajouté.

L'ambassade de Chine à Washington et TP-Link Systems, un fabricant californien de routeurs issu d'une entreprise chinoise, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L'action en justice fait suite à une enquête lancée en octobre et s'inscrit dans une série de mesures prises à l'encontre d'entreprises liées à la Chine, a déclaré M. Paxton. Elle intervient également après que le Texas a interdit à ses employés d'utiliser TP-Link le mois dernier et après que Reuters a rapporté que l'administration Trump avait mis en pause sa propre proposition d'interdiction sur les ventes de TP-Link aux États-Unis. M. Paxton a annoncé en avril dernier qu'il se lançait dans la course à la succession du sénateur américain John Cornyn, un républicain du Texas connu pour sa politique de fermeté à l'égard de la Chine.