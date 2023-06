Le télétravail rend-il plus heureux ?

Il aura fallu une crise sanitaire pour faire sauter les verrous les plus rouillés. Le travail à distance a fini par s'imposer à la faveur des confinements. Il concernerait aujourd'hui près de 40 % des travailleurs, qui l'exercent le plus souvent à temps partiel. Longtemps identifié comme une aspiration des salariés, travailler depuis chez soi rend-il plus heureux ? Claudia Senik, économiste spécialiste du bonheur, qui a dirigé Le Travail à distance (La Découverte), répond aux questions du Point .

Le Point : Où en est-on de la pratique du télétravail en France ?

Claudia Senik : Le travail à distance s'est généralisé sous l'effet de la crise du Covid-19. La part des télétravailleurs réguliers est passée de 3 % avant le Covid à près de 40 % pendant les confinements. Cette proportion de télétravailleurs se maintient aujourd'hui. À la différence qu'il s'agit non plus d'un télétravail intégral, mais d'un télétravail à temps partiel.

Le travail à distance est-il entré dans les mœurs ?

Oui, complètement. Le télétravail est un cas typique d'une pratique qui évolue rapidement à la suite d'un choc. Il y en a eu d'autres dans le passé, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Les femmes avaient remplacé les hommes dans les usines puisque ceux-ci étaient au front.

... Source LePoint.fr