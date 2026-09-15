Le taux de pauvreté aux États-Unis s'établit à 10,2% en 2025, selon le Bureau du recensement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Le taux de croissance des revenus est révisé à la baisse, passant de 6% à 2,6%)
Le taux de pauvreté aux États-Unis a légèrement baissé en 2025, tandis que le revenu médian des ménages a atteint un niveau record, a annoncé mardi le gouvernement.
Le Bureau du recensement a indiqué que le taux de pauvreté — c'est-à-dire le pourcentage de personnes vivant dans la pauvreté — avait baissé de 0,5 point de pourcentage pour s'établir à 10,2% l'année dernière. L'indicateur complémentaire de la pauvreté s'élevait à 13,1% et le revenu médian des ménages a augmenté de 2,6% pour atteindre 87 460 dollars, a précisé le bureau.
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