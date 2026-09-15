 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le taux de pauvreté aux États-Unis s'établit à 10,2% en 2025, selon le Bureau du recensement
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 16:33
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le taux de croissance des revenus est révisé à la baisse, passant de 6% à 2,6%)

Le taux de pauvreté aux États-Unis a légèrement baissé en 2025, tandis que le revenu médian des ménages a atteint un niveau record, a annoncé mardi le gouvernement.

Le Bureau du recensement a indiqué que le taux de pauvreté — c'est-à-dire le pourcentage de personnes vivant dans la pauvreté — avait baissé de 0,5 point de pourcentage pour s'établir à 10,2% l'année dernière. L'indicateur complémentaire de la pauvreté s'élevait à 13,1% et le revenu médian des ménages a augmenté de 2,6% pour atteindre 87 460 dollars, a précisé le bureau.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank