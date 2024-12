Le taux de chômage reste stable au Royaume-Uni, à 4,3%

Le taux de chômage est resté stable au Royaume-Uni lors des trois mois terminés en octobre, à 4,3%, le même chiffre que celui enregistré fin septembre, a annoncé mardi l'Office national des statistiques (ONS).

( AFP / JUSTIN TALLIS )

La croissance des salaires hors bonus sur la période est en hausse de 5,2%, contre 4,9% pour la période achevée en septembre.

Cet accroissement, "après un ralentissement constant pendant plus d'un an", s'explique par "une progression plus forte des salaires dans le secteur privé", souligne Liz McKeown, directrice des statistiques économiques à l'ONS.

La hausse est de 2,2% en termes réels, c'est-à-dire une fois pris en compte l'effet de l'inflation.

"Les données de l'ONS publiées ce matin renforcent l'image d'un marché du travail britannique stable", selon Lindsay James, de Quilter Investors

Ces chiffres sont scrutés de près par la Banque d'Angleterre (BoE), qui veille à la stabilité des prix et voit notamment la croissance des salaires comme un indicateur de pressions inflationnistes.

"Avec une inflation de 2,3%, toujours supérieure à l'objectif de 2% de la Banque, les décideurs politiques sont confrontés au même dilemme: trouver un équilibre entre la nécessité de maintenir la stabilité des prix et le risque de laisser la politique monétaire trop stricte", ce qui freine l'activité, rappelle Lindsay James.

La BoE relevait son taux directeur depuis fin 2021 pour lutter contre une envolée de l'inflation, se traduisant pour les particuliers comme les entreprises britanniques par des coûts du crédit plus chers (notamment les crédits immobiliers).

Mais cette année, elle l'a abaissé à deux reprises d'un quart de point, et les analystes estiment qu'elle devrait maintenir son taux inchangé lors de sa prochaine réunion jeudi.

Le taux est actuellement à 4,75%. Toutefois, l'inflation salariale persistante "supérieure aux normes historiques" devrait "maintenir la BoE en alerte", nuance Lindsay James.