Le taux d'emprunt à long terme des Etats-Unis au plus haut depuis 2007 après des chiffres d'inflation

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

Le taux d'intérêt de la dette publique fédérale américaine a atteint jeudi un nouveau plus haut depuis 2007 après la publication de chiffres d'inflation en accélération du fait des prix élevés de l'énergie.

A échéance 30 ans, le rendement des bons du Trésor évoluait à 5,35% vers 13H40 GMT, les prêteurs demandant des intérêts plus importants pour compenser l'inflation. Ils anticipent également des hausses rapprochées des taux de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice des prix à la production (PPI) a nettement réaccéléré le mois dernier aux Etats-Unis, à +5,4% sur un an contre +4,8% en juillet, tiré par un rebond des coûts énergétiques.

Et ce, avant même la réescalade militaire entre Washington et Téhéran autour du stratégique détroit d'Ormuz.

Les investisseurs n'entrevoient ainsi pas de répit sur le front des prix et demandent des rendements plus élevés pour maintenir leurs marges sur la durée.

Le taux d'emprunt à dix ans évoluait, lui, à 4,92%, un plus haut depuis 2023. Il s'établissait à 3,94% avant les premières frappes israélo-américaines en Iran fin février.

L'inquiétude concernant les hausses de prix s'étend à la plupart des économies, poussant les taux obligataires à des niveaux plus vus depuis des décennies partout dans le monde.

Au Royaume-Uni, le rendement à dix ans a ainsi touché son plus haut depuis 2007 à 5,34% et celui à 30 ans a atteint un plus haut depuis 1998 à 5,92%.

Le choc inflationniste pousse les banques centrales à resserrer leur politique monétaire pour éviter un emballement des prix.

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux jeudi, sans surprise, et son homologue américaine devrait faire de même la semaine prochaine, selon les anticipations des analystes.