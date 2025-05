Le taïwanais Foxconn annonce un bénéfice net en hausse de 91% au premier trimestre

Le géant taïwanais de l'assemblage électronique Foxconn a annoncé mercredi une hausse de 91% de son bénéfice au premier trimestre, dépassant les prévisions, grâce à une forte demande de serveurs d'intelligence artificielle (IA) notamment.

This aerial photo shows a Foxconn logo on a building in Tucheng district, New Taipei City on May 6, 2022. (Photo by Sam Yeh / AFP) ( AFP / SAM YEH )