Le tacle de Jenni Hermoso à sa sélectionneuse

Se Acabó.

Une nouvelle fois absente de la liste annoncée par Montserrat Tomé ce mardi, Jenni Hermoso manquera donc l’Euro en Suisse cet été. L’attaquante des Tigres de Monterrey a tenu à réagir à sa non-sélection sur ses réseaux sociaux : « J’ai vraiment la conscience tranquille, et encore plus quand je supprime de ma vie les environnements avec une énergie aussi mauvaise . J’écris un tweet parce que c’est le seul moyen qui me reste d’avoir une conversation. ». Celle qui n’a plus porté la tunique espagnole depuis le mois d’octobre dernier n’a pas manqué d’égratigner la sélectionneuse de la Roja dans son message : « Qu’elle se concentre à faire de l’Espagne un champion d’Europe, bien que seules (les joueuses ndlr) le feraient aussi, et probablement beaucoup mieux ». …

LB pour SOFOOT.com