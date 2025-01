Le Stade rennais officialise son nouveau changement d’entraîneur

79 jours.

Ce n’est pas le temps passé sans un rayon de soleil à Rennes, mais bien la durée de l’aventure express de Jorge Sampaoli sur les bords de la Vilaine. Le technicien argentin n’aura pas passé plus de trois mois en Bretagne, où on ne l’a quasiment jamais vu sans son bonnet et où il n’aura surtout pas réussi à redresser la situation d’un club laissé en position de barragiste après six points empochés en huit journées de championnat et une élimination problématique à Troyes en Coupe de France.…

CG pour SOFOOT.com