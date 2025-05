Le Stade de Reims autorise Teddy Teuma à partir en vacances dès cette semaine

Quand tu te retrouves à poser tous les congés restant au dernier moment…

Teddy Teuma ne jouera certainement plus avec le Stade de Reims. Arrivé en 2023 de l’Union saint-gilloise contre 4,6 millions d’euros et sous contrat jusqu’en 2027, le Maltais n’est plus dans les plans du club depuis plusieurs semaines, écarté pour son « comportement négatif » . L’Équipe a révélé lundi soir que le joueur aurait demandé à partir en vacances , une demande acceptée par le club, alors que le Stade de Reims connaît la semaine la plus importante de son histoire .…

