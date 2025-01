information fournie par So Foot • 31/01/2025 à 15:01

Le Stade brestois déçu d’affronter le PSG en barrages de Ligue des champions

Un tirage au goût amer pour le SB29.

Les dés ont été jetés ce vendredi pour Brest. Les Bretons joueront le PSG en barrages de Ligue des champions, les 11 et 18 février prochain. Ce tirage n’enchante pas du tout Eric Roy : « On est déçus de jouer une équipe du championnat de France, que ce soit Paris, Monaco ou Lille. On aurait préféré jouer une équipe étrangère, c’est ce qui fait le charme d’une Coupe d’Europe. Mais ce sera un magnifique challenge pour nous » , a déclaré le coach brestois en conférence de presse, à deux jours de recevoir justement les Parisiens en championnat .…

TJ pour SOFOOT.com