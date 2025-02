information fournie par So Foot • 09/02/2025 à 15:26

Le Stade brestois a du mal à remplir Roudourou pour le match face à Paris

La fin du conte de fées ?

À deux jours du match le plus important de l’histoire du Stade brestois , en barrages de Ligue des champions contre le PSG, le stade de Roudourou – à Guingamp, qui accueille Brest pour cette campagne de C1 – n’est pas plein . Ce dimanche matin, 2500 places (sur 15 500) étaient encore disponibles. L’horaire (18h45, un mardi, alors que Brest est à 1h15 de route de Guingamp), le prix des billets (de 50 à 200 euros en tarif plein) et la branlée mangée face à ce même Paris Saint-Germain il y a un peu plus d’une semaine (2-5) sont différents facteurs qui peuvent expliquer la chose.…

