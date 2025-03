Le soja bientôt exclu des cantines scolaires ? L’Anses alerte sur ses risques

Le soja, légumineuse devenue star des régimes végétariens et des alternatives aux produits laitiers, est aujourd'hui au cœur d'une vive préoccupation sanitaire. Dans son récent avis, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) dresse un constat alarmant qui remet en question les bénéfices supposés de cet aliment. Au point de recommander son éviction des cantines scolaires, des crèches et des restaurants d'entreprise.

Pour bien comprendre cette alerte sanitaire, il faut d'abord saisir la nature des isoflavones. Ces substances appartiennent à la famille des phytoestrogènes – littéralement, des œstrogènes d'origine végétale. Leur structure moléculaire présente d'importantes similitudes avec les hormones sexuelles féminines, ce qui leur permet d'interagir avec notre organisme en se fixant sur les récepteurs aux œstrogènes.

Ces aliments qui seront bientôt dans nos assiettesCette capacité à « tromper » notre corps n'est pas sans conséquence : consommés en trop grande quantité, les isoflavones peuvent perturber l'ensemble de notre système endocrinien – le réseau complexe qui régule la production et l'action de nos hormones. Les effets potentiels concernent notamment la reproduction, le développement, ou la santé cardiovasculaire.

Le soja constitue, de loin, la principale source d'isoflavones dans notre