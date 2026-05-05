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Le site de vente en ligne Rakuten France cherche un repreneur
information fournie par Boursorama avec AFP 05/05/2026 à 08:22

Le site de vente en ligne Rakuten, anciennement PriceMinister, cherche en priorité un repreneur en France mais envisage sa fermeture en cas d'échec, a indiqué lundi sa direction à l'AFP, confirmant une information du magazine Capital.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

( AFP / GABRIEL BOUYS )

"Ce projet s’inscrit dans un contexte de déclin de l’activité depuis une dizaine d’années, malgré les efforts et investissements continus du Groupe Rakuten en France", a déclaré la filiale française de l'entreprise japonaise, précisant que 180 salariés sont concernés par ce projet.

Rakuten France "a présenté le mardi 7 avril dernier aux représentants du personnel un projet de cession ou d’arrêt de son activité de marketplace (site d'e-commerce, NDLR), en France", a précisé l'entreprise dans une déclaration officielle.

"La reprise des activités par un acquéreur est privilégiée, dans la continuité des investissements et innovations menés ces dernières années pour soutenir le développement de la marketplace de Rakuten en France. A défaut, la fermeture de l’activité serait envisagée" à partir du troisième trimestre 2026, a-t-elle poursuivi.

Rakuten est un site d'e-commerce généraliste, vendant des appareils électroniques, de l'électroménager, des jouets, des vêtements, du mobilier, etc.

Le groupe japonais Rakuten avait acheté PriceMinister en 2010 et avait investi depuis "pour compenser les pertes, moderniser la plateforme, et développer des solutions avancées pour renforcer le service grâce à l’intelligence artificielle".

Mais face à un "marché en rapide mutation", ses efforts n'ont pas suffi puisque "le nombre de clients a baissé de 33% en 10 ans et le trafic a reculé de 42% sur la même période", chiffre la direction.

Le groupe Rakuten a indiqué se réorienter stratégiquement "vers l’innovation dans les télécommunications avec Rakuten Symphony, les contenus numériques avec Rakuten Kobo, son application de communication Rakuten Viber, ainsi que son solide portefeuille d’activités diversifiées en France et dans toute l’Europe".

Rakuten a été créé en 1997 au Japon et oeuvre dans l'e-commerce mais aussi les télécommunications, la publicité ou encore l'intelligence artificielle.

Le groupe emploie plus de 25.000 personnes dans 30 pays pour un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards d'euros, peut-on lire sur son site.

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