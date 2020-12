Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le sexisme toujours répandu à Hollywood, malgré le mouvement #MeToo Reuters • 16/12/2020 à 06:46









LE SEXISME TOUJOURS RÉPANDU À HOLLYWOOD, MALGRÉ LE MOUVEMENT #METOO LOS ANGELES (Reuters) - Trois ans après le scandale #MeToo qui a ébranlé Hollywood, deux tiers des femmes ayant participé à une étude publiée mardi sur le monde du spectacle ont rapporté des incidents et des faits de harcèlement sexuel. L'étude, menée par la Hollywood Commission, comportait aussi des questions relatives au racisme et montre que moins de la moitié des personnes ayant répondu pensent qu'Hollywood accorde de l'importance à la diversité des expériences et des points de vue. L'étude, lancée en novembre 2019 sur internet, est considérée comme étant la plus grande concernant le monde du spectacle, rassemblant des participants travaillant notamment pour le cinéma ou la télévision, le théâtre, la musique, le journalisme télévisé ou les relations publiques. Durant les douze derniers mois, 67% des femmes ayant répondu à l'étude ont déclaré avoir subi du harcèlement sexuel, et 42% ont dit avoir reçu de l'attention de nature sexuelle non sollicitée. Près de 10.000 personnes ont participé à cette étude. (Jill Serjeant; version française Camille Raynaud)

