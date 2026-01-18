 Aller au contenu principal
Le Sénégal quitte la pelouse en pleine finale avant de se raviser
information fournie par So Foot 18/01/2026 à 22:19

Rocambolesque. Suite à un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la finale de la CAN 2025, pour une faute d’El Hadji Malick Diouf sur Brahim Díaz, l’équipe du Sénégal, motivée par son entraîneur Pape Thiaw, a pris la décision de quitter la pelouse ce dimanche soir. Après de longues minutes de confusion, Sadio Mané est parvenu à convaincre ses coéquipiers de revenir sur le terrain.

Díaz loupe son penalty

Brahim Díaz a donc pu tirer son penalty mais ce dernier a totalement loupé cette balle de match, et de tournoi, en tentant une panenka, facilement captée par Edouard Mendy. Les deux équipes tenteront donc de se départager en prolongations. Quoiqu’il advienne, cette finale est déjà historique.…

TM pour SOFOOT.com

Sport
