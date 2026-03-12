Le Sénat américain ne parvient pas à sortir de l'impasse sur le financement de la sécurité intérieure et des contrôles dans les aéroports

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour sur l'échec du vote et l'ajournement du Sénat jusqu'à lundi dans les paragraphes 1 à 5) par David Shepardson

Les sénateurs des deux partis ont échoué jeudi dans leurs tentatives concurrentes de financer l'Administration américaine de la sécurité des transports, alors que les inquiétudes concernant les longues files d'attente dans les aéroports perturbant les vols augmentent et que les républicains et les démocrates se pointent du doigt les uns les autres.

Le Sénat n'a pas réussi à obtenir la supermajorité de 60 voix nécessaire pour faire avancer une proposition républicaine visant à financer l'ensemble du département de la sécurité intérieure, après que le sénateur républicain Bernie Moreno se soit opposé à une proposition démocrate antérieure visant à financer séparément l'administration de la sécurité des transports (TSA).

M. Moreno a proposé séparément une extension de deux semaines du financement du DHS, mais les démocrates ont bloqué cette proposition. Le Sénat a ensuite ajourné ses travaux jusqu'à lundi.

Les absences des agents de la TSA dans les aéroports ont déjà perturbé les déplacements dans certains grands aéroports au cours de la semaine dernière, ce qui a déclenché l'alarme parmi les compagnies aériennes à l'approche des vacances de printemps, période de forte affluence.

Les responsables de la TSA s'inquiètent de la pression croissante exercée sur les travailleurs qui, vendredi, ne recevront pas leur premier salaire complet . La TSA a déclaré cette semaine que plus de 300 agents sur les 50 000 travaillant dans les aéroports américains ont démissionné depuis le début de la fermeture.

Certains aéroports s'efforcent de collecter des fonds pour aider les employés de la TSA à acheter de la nourriture ou d'autres produits de première nécessité alors qu'ils ne sont pas payés.

Les républicains et les démocrates se rejettent mutuellement la responsabilité de l'impasse. Les démocrates affirment que les républicains prennent des otages, tandis que les républicains affirment que les démocrates font de la démagogie et ne financent pas l'ensemble du ministère de la sécurité intérieure.

Le financement du département est devenu caduc le 13 février, le Congrès n'étant pas parvenu à un accord sur les réformes de l'application de la législation sur l'immigration demandées par les démocrates.

Les compagnies aériennes s'attendent à une période de voyage record au printemps, avec 171 millions de passagers attendus, soit une hausse de 4 % par rapport à la même période de deux mois l'année dernière.

L'aéroport de Philadelphie a déclaré jeudi qu'il fermait un point de contrôle du terminal en raison de problèmes de personnel de la TSA. En début de semaine, certains aéroports comme Houston Hobby et la Nouvelle-Orléans ont signalé des files d'attente de plus de deux heures en raison de l'augmentation des absences des agents de la TSA.