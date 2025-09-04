Le sélectionneur du Canada en remet une couche sur Donald Trump
Marsch attaque !
En février dernier, le sélectionneur américain du Canada Jesse Marsch faisait l’actualité lors d’une conférence de presse organisée par la CONCACAF. Lors de celle-ci, le technicien de 51 ans s’était attaqué aux propos de son propre président Donald Trump, ayant déclaré considérer le Canada comme le 51 e état des États-Unis. Dans le cadre d’une interview fleuve accordée au magazine So Foot à neuf mois du Mondial nord-américain, qui se déroulera aussi au pays de la feuille d’érable, Jesse Marsch à son domicile pour revenir entre autres sur cette sortie fracassante.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
