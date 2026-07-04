 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le sélectionneur de l'Égypte frapperait ses joueurs
information fournie par So Foot 04/07/2026 à 09:42

Le sélectionneur de l'Égypte frapperait ses joueurs

Le sélectionneur de l'Égypte frapperait ses joueurs

Ho, ssam ! Tu te calmes ? Les performances des Pharaons pendant cette Coupe du monde ont surpris plus d’un égyptologue. Habitués à évoluer en bloc bas et à piquer en contre-attaque, les hommes d’Hossam Hassan produisent pour une fois du jeu depuis le début de la compétition. Ce vendredi soir, ils se sont qualifiés contre l’Australie pour leur premier huitième de finale de Coupe du monde depuis 1934. Interviewé au coup de sifflet final, Mohamed Salah a dévoilé l’une des clés du succès de sa sélection.

« Il nous frappe à la mi-temps »

En zone mixte, un journaliste a en effet demandé à la légende de Liverpool ce qui avait changé avec Hossam Hassan depuis les dernières sorties de l’Égypte. Avec un brin de sourire, Salah a alors indiqué : « Il nous frappe à la mi-temps ». À l’arrivée des Pharaons dans leur hôtel à Dallas à la veille du match, le sélectionneur avait déjà montré qu’il avait le sang chaud en s’embrouillant avec la sécurité. Cette ambiance militaire permet pour l’instant aux Pharaons de construire jour après jour une des plus belles histoires de l’équipe nationale égyptienne.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Zidane signe au Red Star !
    Zidane signe au Red Star !
    information fournie par So Foot 05.07.2026 18:34 

    L’attraction de la saison en Ligue 2 ? C’est passé inaperçu avec les Bleus et la folie du Mondial, mais c’est un petit événement : un Zidane va jouer en France . Encore bizut en équipe première Le Red Star a en effet annoncé l’arrivé dans son effectif d’Elyaz Zidane, ... Lire la suite

  • Isaac Del Toro (D) et son leader Tadej Pogacar (G) célèbrent la victoire du Mexicain à l'arrivée de la 2e étape du Tour de France, le 5 juillet 2026 à Barcelone ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Tour de France: Del Toro remporte la 2e étape à Barcelone, Vingegaard reste en jaune
    information fournie par AFP 05.07.2026 18:03 

    Le Mexicain Isaac Del Toro a remporté dimanche la deuxième étape du Tour de France, offerte sur une plateau par son leader Tadej Pogacar, deuxième, au sommet de la colline de Montjuic, à Barcelone, où Jonas Vingegaard a conservé le maillot jaune. Pour sa première ... Lire la suite

  • Gavi prend la défense de Cristiano Ronaldo
    Gavi prend la défense de Cristiano Ronaldo
    information fournie par So Foot 05.07.2026 17:03 

    Les légendes ne meurent jamais. Interrogé par Mundo Deportivo avant le 8 e de finale face au Portugal, Gavi n’a éludé aucune question et a notamment pris la défense de Cristiano Ronaldo et son rendement avec le Portugal. L’un des meilleurs joueurs de l’histoire ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé plus fort que le Brésil et l'Angleterre
    Kylian Mbappé plus fort que le Brésil et l'Angleterre
    information fournie par So Foot 05.07.2026 16:17 

    Sérial buteur. Depuis sa première Coupe du monde en 2018, Kylian Mbappé a inscrit onze buts lors des matchs éliminatoires . Une performance qui le place devant le Brésil (10), l’Angleterre (10) ou encore le Portugal (9). Embed t.co… LB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank