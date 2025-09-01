Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le séisme en Afghanistan a fait environ 500 morts et 1.000 blessés - RTA
01/09/2025
Environ 500 personnes
ont été tuées et 1.000 autres blessées dans un tremblement de
terre qui a frappé l'est de l'Afghanistan lundi, rapporte la
radio-télévision d'État afghane (RTA).
(Reportage Charlotte Greenfield, rédigé par Sakshi Dayal;
version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)
