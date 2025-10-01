information fournie par Boursorama avec AFP • 01/10/2025 à 15:11

Le secteur privé a détruit 32.000 emplois en septembre aux Etats-Unis

Le secteur privé a détruit des dizaines de milliers d'emplois en septembre aux Etats-Unis, une contraction touchant la majorité des secteurs, de l'industrie aux services financiers, selon une enquête publiée mercredi.

Le mois dernier, les entreprises ont supprimé plus d'emplois qu'elles n'en ont créé (-32.000), selon cette enquête mensuelle ADP/Stanford Lab, considérée comme un baromètre plus ou moins fiable des chiffres officiels.

La publication de ceux-ci, programmée initialement vendredi, est incertaine du fait de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis.

Les analystes s'attendaient à des créations nettes d'emplois (autour de 45.000), selon le consensus publié par MarketWatch.

La cheffe économiste responsable de l'enquête, Nela Richardson, a expliqué à la presse que la contraction s'expliquait notamment par une révision de son échantillon annuel.

"Même si les chiffres ont changé, l'histoire derrière reste la même", a-t-elle souligné. "Les embauches ont ralenti depuis le début de l'année", a-t-elle résumé.