Le secteur privé a détruit 32.000 emplois en septembre aux Etats-Unis

Le secteur privé a détruit des dizaines de milliers d'emplois en septembre aux Etats-Unis, une contraction touchant la majorité des secteurs, de l'industrie aux services financiers, selon une enquête publiée mercredi.
Le mois dernier, les entreprises ont supprimé plus d'emplois qu'elles n'en ont créé (-32.000), selon cette enquête mensuelle ADP/Stanford Lab, considérée comme un baromètre plus ou moins fiable des chiffres officiels.
La publication de ceux-ci, programmée initialement vendredi, est incertaine du fait de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis.
Les analystes s'attendaient à des créations nettes d'emplois (autour de 45.000), selon le consensus publié par MarketWatch.
La cheffe économiste responsable de l'enquête, Nela Richardson, a expliqué à la presse que la contraction s'expliquait notamment par une révision de son échantillon annuel.
"Même si les chiffres ont changé, l'histoire derrière reste la même", a-t-elle souligné. "Les embauches ont ralenti depuis le début de l'année", a-t-elle résumé.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer