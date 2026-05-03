Le secrétaire d'État américain se rendra au Vatican et en Italie cette semaine-presse

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio se rendra au Vatican et en Italie cette semaine pour une série de rencontres, rapportent dimanche deux journaux italiens, quelques semaines après que le président Donald Trump a suscité les critiques de chrétiens de tous bords politiques en s'en prenant au pape Léon XIV sur les réseaux sociaux.

Les articles de La Repubblica et du Corriere della Sera n'indiquent pas si Marco Rubio, qui est catholique, rencontrera personnellement le pape, mais précisent qu'il devrait s'entretenir avec le cardinal Pietro Parolin, le principal responsable diplomatique du Vatican.

Marco Rubio a rencontré pour la dernière fois Léon XIV, le premier pape américain, en mai 2025 en compagnie du vice-président J.D. Vance. Les deux responsables américains ont assisté à la messe d'intronisation du nouveau pape sur la place Saint-Pierre et ont eu un entretien privé avec le souverain pontife le lendemain.

Léon XIV, qui s'était montré relativement discret sur la scène internationale au cours des premiers mois de son pontificat, a vivement critiqué la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, déclenchée le 28 février, ainsi que la politique anti-immigration de l'administration Trump.

Donald Trump a en retour sévèrement critiqué le pape à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux en avril, allant jusqu'à le qualifier de "faible" et "mauvais".

Le département d'État américain, le bureau de presse du Vatican et un porte-parole du gouvernement italien n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

Marco Rubio devrait également s'entretenir avec les ministres italiens des Affaires étrangères et de la Défense, rapportent aussi La Repubblica et du Corriere della Sera, ajoutant que la visite du secrétaire d'État américain vise à apaiser les tensions après les critiques de Donald Trump à l'encontre de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni – l'une de ses plus proches alliées européennes – le mois dernier.

Le programme n'est pas encore finalisé, selon le Corriere della Sera, La Repubblica indiquant pour sa part qu'une rencontre avec Giorgia Meloni n'est pas exclue.

Ce voyage intervient quelques jours après que le Pentagone a annoncé vendredi le retrait de 5.000 soldats américains d'Allemagne, sa plus grande base européenne, alors que les divergences sur la guerre en Iran et les tensions au sujet des droits de douane pèsent sur les relations entre les États-Unis et l'Europe.

L'Italie figure parmi les pays européens où la présence de troupes américaines est la plus importante, avec près de 13.000 soldats en service actif à fin 2025, répartis sur six bases.

(Reportage Giulia Segreti et Joshua McElwee, version française Benjamin Mallet)