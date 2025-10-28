Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent appelle à une politique monétaire "saine" au Japon

Bessent demande à la BOJ d'ancrer les attentes en matière d'inflation

L'économie japonaise est différente de celle qui prévalait lors du déploiement des Abenomics

Les remarques font écho aux appels passés de Bessent pour des taux plus élevés de la BOJ

Les marchés s'attendent à ce que la BOJ maintienne ses taux cette semaine

(Ajoute des détails, des commentaires d'analystes; paragraphes 6-14) par Leika Kihara et Makiko Yamazaki

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a appelé à une "politique monétaire saine" lors d'une réunion avec son homologue japonais Satsuki Katayama, a déclaré son département mardi, dans le cadre de la dernière attaque contre le rythme lent des hausses de taux d'intérêt de la Banque du Japon.

Ces remarques interviennent avant la réunion de politique générale de deux jours de la BOJ, qui se terminera jeudi , au cours de laquelle les marchés s'attendent généralement à ce que la banque centrale ne relève pas ses taux d'intérêt.

"Le secrétaire Bessent a souligné le rôle important d'une formulation et d'une communication saines de la politique monétaire dans l'ancrage des attentes en matière d'inflation et la prévention de la volatilité excessive des taux de change", a déclaré le département du Trésor américain dans un communiqué.

La question est cruciale car les conditions économiques du Japon sont très différentes de celles qui prévalaient lorsque l'ancien premier ministre Shinzo Abe a déployé ses mesures de relance "Abenomics" il y a 12 ans, selon le communiqué qui cite Scott Bessent au cours des discussions de lundi.

Le ministère japonais des finances n'était pas immédiatement disponible pour commenter la déclaration américaine.

S'adressant aux journalistes après avoir rencontré Scott Bessent lundi, Satsuki Katayama a déclaré que les deux parties n'avaient pas abordé directement la question de la politique monétaire japonaise.

Partisane des Abenomics, la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi a exhorté la BOJ à coopérer avec les efforts du gouvernement pour stimuler la demande, dans des remarques considérées par les analystes comme une opposition aux projets de hausse des taux de la banque centrale.

Après avoir mis fin en 2024 à un plan de relance massif de dix ans lancé dans le cadre des Abenomics, la BOJ a relevé ses taux d'intérêt à deux reprises jusqu'en janvier, mais maintient toujours les coûts d'emprunt à 0,5 %.

Ses détracteurs ont imputé la lenteur de ses hausses de taux à la faiblesse du yen, qui est devenu un casse-tête politique en poussant à la hausse les coûts d'importation et l'inflation en général.

Les commentaires de Scott Bessent interviennent alors que la hausse des coûts des denrées alimentaires et des matières premières a maintenu l'inflation de base du Japon au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale pendant plus de trois ans, ce qui a amené certains responsables politiques de la BOJ à s'inquiéter des effets de second tour sur les prix.

En supervisant les négociations sur le commerce et les taux de change entre Washington et Tokyo, Scott Bessent a indiqué à plusieurs reprises qu'il préférait un resserrement de la politique monétaire japonaise.

Le yen trouverait son propre niveau si la Banque du Japon suivait une "politique monétaire appropriée", a déclaré Scott Bessent lors des réunions annuelles du FMI ce mois-ci. En août , il avait déclaré que la BOJ était en retard dans la lutte contre le risque d'inflation.

Alors que le gouverneur Kazuo Ueda a signalé la détermination de la BOJ à continuer à augmenter les taux, il a souligné la nécessité d'avancer avec prudence en raison de l'incertitude sur la façon dont le ralentissement de la croissance américaine et les tarifs douaniers du président Donald Trump pourraient affecter l'économie japonaise.

"Si le Japon devait corriger la faiblesse du yen, cela devrait se faire par le biais d'une intervention sur les devises ou d'une politique monétaire", a déclaré Shota Ryu, stratège FX chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

"Mais le marché s'accorde à penser que la BOJ relèvera ses taux en décembre ou en janvier de l'année prochaine et, après une pause, augmentera les coûts d'emprunt jusqu'à 1 %. Il est difficile pour la BOJ d'augmenter les taux à environ 3 ou 4 %, comme en Europe ou aux États-Unis"