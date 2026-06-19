Le salaire mensuel de base dans le privé augmente au même rythme que l'inflation

( AFP / - )

Le salaire mensuel de base dans le privé a augmenté au même rythme que l'inflation sur un an, restant donc stable en euros constants, indiquent les chiffres du premier trimestre 2026 publiés vendredi par la direction statistique du ministère du Travail.

Au premier trimestre 2026, l'indice du salaire mensuel de base (SMB) de l'ensemble des salariés du secteur privé progresse de 0,7% par rapport au trimestre précédent, indique la Dares. Sur un an, ce salaire brut hors primes et cotisations sociales augmente de 1,7%, au même rythme qu’au trimestre précédent.

Sur un an, entre mars 2025 et mars 2026, les prix à la consommation pour l'ensemble des ménages et hors tabac ont également augmenté de 1,7%. En euros constants, le SMB est donc resté stable.

C’est également le cas du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE), hors agriculture et particuliers employeurs, qui progresse de 0,8% sur le trimestre et de 1,7% sur un an, dans les entreprises de 10 salariés ou plus.

Par catégorie socioprofessionnelle, le SMB reste stable sur un an pour les ouvriers, pour les employés et pour les professions intermédiaires et augmente de 0,2% pour les cadres.