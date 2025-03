Le salaire horaire moyen en France s'élève à 19,9 euros, celui des cadres plus de deux fois plus élevé que celui des employés, selon l'Insee

Le salaire horaire brut moyen des femmes est inférieur de 13% à celui des hommes, ce qui est notamment lié au fait qu'elles sont "moins souvent cadres".

( AFP / MYCHELE DANIAU )

Le salaire horaire moyen brut régulier (hors primes et épargne salariale) des Français s’établissait en 2022 à 19,9 euros, selon une étude publiée mercredi 13 mars par l'Insee, plaçant la France au 10e rang dans l'Union européenne. À 33,5 euros en moyenne, le salaire des cadres est 2,3 fois plus élevé que celui des employés (14,6 euros).

"Si l'on exclut du champ les apprentis, le salaire horaire brut est alors de 20,3 euros en moyenne ", précise l'Institut national de la Statistique, dont l'étude porte sur les salariés des entreprises privées et publiques de 10 salariés ou plus dans la France entière hors Mayotte.

Le salaire horaire brut des femmes est inférieur de 13% à celui des hommes, ce qui est notamment lié au fait qu'elles sont "moins souvent cadres et sont surreprésentées dans les secteurs les moins rémunérateurs, comme la santé ou les services auprès des ménages".

Disparités selon les secteurs d'activité

Le niveau de salaire varie en effet grandement en fonction des secteurs d'activité. Le salaire horaire brut est ainsi en moyenne de 28,9 euros dans l'information et la communication et de 28,7 euros dans les activités financières et d'assurance, mais seulement de 14,3 euros dans l'hébergement et la restauration.

Au niveau de l'UE, la France occupe le 10e rang sur 27 pays . L'Insee a exclu de la comparaison les salariés du secteur de l'administration publique, ce qui donne pour la France un salaire horaire brut médian de 16,5 euros, contre 18,9 euros pour l'Allemagne.

L'institut indique qu'au sein de l'Union, les salaires horaires varient dans un rapport de 1 à 7 entre la Bulgarie (4,1 euros) et le Danemark (29,7 euros) . Une fois corrigé des différences de niveau de prix, l'écart est toutefois réduit à un rapport de 1 à 3, indique encore l'Insee.