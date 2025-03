Le salaire des arbitres anglais dévoilé

Pas le droit à l’erreur avec ces sommes !

Howard Webb, le président des arbitres anglais, a révélé aux 72 clubs de l’English Football League – qui comprend les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes divisions anglaises – le salaire de certains arbitres officiels de Premier League . En moyenne, en incluant les primes de match et les bonus, un arbitre de Premier League touche entre 170 000 et 180 000 livres sterling par an. Les meilleurs arbitres, comme Anthony Taylor ou Michael Oliver, peuvent toucher jusqu’à 250 000 livres par an. Ils peuvent également percevoir des rémunérations supplémentaires s’ils officient pour la FIFA ou l’UEFA.…

RA pour SOFOOT.com