Le Royaume-Uni tente à nouveau d'accéder aux données du cloud d'Apple, selon le FT

(Ajout d'un commentaire du gouvernement britannique aux paragraphes 5 à 7)

Le gouvernement britannique a ordonné une nouvelle fois à Apple AAPL.O de créer une "porte dérobée" dans son service de stockage en nuage, cette fois-ci en ciblant uniquement les données des utilisateurs britanniques, a rapporté le Financial Times mercredi.

En août , la Grande-Bretagne a renoncé à demander au fabricant de l'iPhone de fournir une "porte dérobée" qui aurait permis d'accéder aux données cryptées et protégées des citoyens américains et britanniques, selon la directrice du renseignement national des États-Unis, Tulsi Gabbard.

Les législateurs américains s'étaient inquiétés du fait que ce mandat pourrait permettre aux cybercriminels et aux gouvernements autoritaires d'exploiter les données cryptées des utilisateurs. Apple, qui a déclaré qu'elle ne construirait jamais de "porte dérobée" dans ses services ou appareils cryptés, a fait appel de l'ordonnance précédente auprès de l'Investigatory Powers Tribunal du Royaume-Uni (IPT), qui l'a confirmée en avril .

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: "Nous ne commentons pas les questions opérationnelles, y compris, par exemple, la confirmation ou l'infirmation de l'existence de tels avis.

"Nous prendrons toujours toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer la sécurité des citoyens britanniques."

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.