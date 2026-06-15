Le Royaume-Uni s’apprête à relancer le débat sur l'aide à mourir

Les parlementaires britanniques semblent prêts à rouvrir le débat sur la légalisation de l'aide à mourir pour les personnes atteintes d'une maladie en phase terminale, une députée ayant fait état de son intention de réintroduire un projet de loi en la matière qui avait été bloqué plus tôt cette année.

Il y a un, la Chambre des communes avait adopté La loi "Terminally Ill Adults (End of Life)" ("Adultes en phase terminale") par 314 voix pour contre 291 mais ellle avait ensuite échouée en mars à la Chambre des Lords, la chambre haute du parlement britannique dont les membres ne sont pas élus.

Cela fait longtemps que les sondages montrent qu'environ 80% des Britanniques sont favorables à l'aide à mourir. A ce stade, sept pays - l'Australie, la Belgique, le Canada, l'Espagne, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande - ainsi que certains États américains autorisent l'euthanasie et le suicide assistée.

Lauren Edwards, députée du Parti travailliste du Premier ministre Keir Starmer, a déclaré qu'elle présenterait à nouveau le même texte sous la forme d'un projet de loi d'initiative parlementaire à la Chambre des communes, la chambre basse du Parlement.

Dans un message publié dimanche sur son site internet, Lauren Edwards a déclaré qu'elle se devait de redonner une chance à un texte offrant aux personnes en fin de vie et à leurs familles la possibilité de choisir les conditions de leur décès.

"Nous ne pouvons pas permettre à une minorité non élue d'entraver une deuxième fois le processus démocratique", a-t-elle dit.

Lauren Edwards a ajouté que le blocage de la loi par la Chambre des Lords sapait la confiance du public dans la démocratie en empêchant le gouvernement de mettre en œuvre une réforme soutenue par la majorité des électeurs.

Selon le projet de loi proposé, les adultes, disposant de toutes leurs facultés intellectuelles et atteints d'une maladie incurable en phase terminale en Angleterre et au pays de Galles et dont l'espérance de vie est de six mois ou moins, pourraient obtenir le droit de mettre fin à leurs jours avec une assistance médicale, sous réserve de l'approbation d'un panel de professionnels.

Lauren Edwards a affirmé que la loi proposée sur l'aide à mourir était "la plus sûre et la plus solide" au monde.

(Reportage Sarah Young, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)