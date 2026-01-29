 Aller au contenu principal
Le roi Frederik X du Danemark se rendra au Groenland en février
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 14:46

Le roi Frederik X du Danemark a annoncé jeudi qu'il se rendrait au Groenland la semaine du 16 février.

"Je me réjouis de me rendre au Groenland", a déclaré le roi à des journalistes en marge d'un déplacement en Lituanie.

Contactée, la Cour royale n'a pas répondu à une demande de commentaires supplémentaires.

Face à la volonté du président américain Donald Trump d'annexer le Groenland, territoire autonome du royaume du Danemark, les dirigeants danois et groenlandais ont répété que l'île n'était pas à vendre.

(Anna Ringstrom; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)

